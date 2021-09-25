Безуглая вызвала Бутусова на заседание ВСК после его информации о показаниях Бурбы

Руководитель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") вызывает журналиста, главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова на заслушивание в связи с неправдивой информацией о заседании ВСК.

"Генерал" Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК В.Бурба. Информация не соответствует действительности. Источник указывается, как "по данным источников Цензор.НЕТ"… Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации, о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под закон о гостайне. Это уголовная ответственность", - написала Безуглая в Фейсбуке в субботу.

"Кто он, свидетель, инструмент сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться. Вызываю Юрия Бутусова на заслушивание. Время и место будет сообщено", - отметила депутат.