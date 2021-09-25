"Блок Кернеса - успешный Харьков" выдвинул на пост городского головы секретаря горсовета Терехова

Харьковская городская организация партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" на конференции в субботу выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.

"Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович (Кернес - ИФ) хотел этого. Пора уже избавиться от приставки и.о. Двигайтесь вперед. Мы вас поддержим", - сказал на конференции сын покойного городского головы Харькова Геннадия Кернеса Кирилл.

Участники конференции поддержали кандидатуру Терехова единогласно.

Игорь Терехов (1967 г.р) с сентября 2015 года был первым заместителем городского головы Харькова Геннадия Кернеса. До этого (с апреля 2007 г.) был заместителем главы Харьковской облгосадминистрации, а затем (с апреля 2019 г.) - заместителем городского головы Харькова.

9 декабря 2020 года Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета.

16 декабря 2020 года Кернес умер в немецкой клинике "Шарите".

Как известно, по действующему законодательству секретарь городского совета осуществляет полномочия городского головы в случае досрочного прекращения или невозможности выполнения городским головой своих полномочий.

30 марта 2021 года Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.