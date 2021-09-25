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13:36 25.09.2021

Венедиктова обсудила с аналитиком JRR Морганом расследования военных преступлений

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пригласила аналитика Justice Rapid Response (JRR) Глина Моргана присоединиться к Международному совету экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который формируется при Офисе генпрокурора.

Как сообщает сайт Офиса генпрокурора, об этом шла речь во время встречи Венедиктовой с Морганом - экспертом Justice Rapid Response (JRR), международной организации, которая осуществляет командировки специалистов для консультаций государств в расследовании и уголовном преследовании за нарушение международного уголовного права, в том числе, во время вооруженных конфликтов.

"Нам нужна методологическая помощь признанных экспертов, опыт и практические аспекты расследования военных преступлений и преступлений против человечности. Мы работаем над тем, чтобы привлекать к ответственности всех причастных к боевым действиям и оккупации украинских территорий, как на национальном, так и на международном уровнях", - отметила генпрокурор.

Визит эксперта в Офис генерального прокурора происходит в рамках сотрудничества с Justice Rapid Response. Глин Морган знакомится с работой "Департамента войны", реестрами видов преступлений, доказательств, потерпевших, мест незаконного содержания, хронологии событий, которые ведет Департамент и подчиненные подразделения. А также уголовный аналитик проведет лекцию для прокуроров об опыте расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

Результат его работы будет оформлен в виде рекомендаций, в том числе для последующей работы с JRR. В дальнейшем запланированы также визиты в Украину от Justice Rapid Response бывших прокуроров и следователей с международным опытом расследования нарушений международного гуманитарного права: нападений на гражданское население и гражданские объекты, пыток, сексуального насилия и т.п.

Теги: #эксперт #венедиктова #jrr
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