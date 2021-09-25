События

12:34 25.09.2021

Три грузовика с гуманитарной помощью от МККК проследовали в ОРДЛО

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Три грузовика с гуманитарной помощью от МККК проследовали в ОРДЛО

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовали на временно оккупированную территорию Донбасса (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО).

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов", - сообщила Госпогранслужба Украины.

В ведомстве напомнили, что контрольные пункты въезда-выезда функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. "Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокирована со стороны временно оккупированной территории Украины", - отмечается в сообщении.

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокировали движение только в понедельник.

Теги: #мккк #ордло #гумпомощь
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