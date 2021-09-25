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11:37 25.09.2021

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

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Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

В ближайшие сутки в Украине ожидается довольно теплая, хотя в большинстве областей и ветренная погода с небольшими дождями в северных, восточных и большинстве центральных областей. На следующей неделе постепенное понижение температуры, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 14-19°, в Закарпатье, Прикарпатье и южной части 20-23°, в Одесской области до 25°.

В Киеве в ночь на воскресенье небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 сентября самая высокая температура днем была 31,7 в 1927г., самая низкая ночью 0,1 тепла в 1882г.

В понедельник в Украине без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в Закарпатье и на юге страны ночью 7-12°, днем 12-17°, в Закарпатье до 20°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

Теги: #погода #прогноз
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