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11:18 25.09.2021

"Дистанционка" не должна влиять на зарплату учителей - Шкарлет

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"Дистанционка" не должна влиять на зарплату учителей - Шкарлет

Учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же, как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании, заявляет министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Как сообщает сайт Министерства образования и науки, об этом Шкарлет заявил во время общения с педагогами, находясь в командировке в Мариуполе.

"Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки", - подчеркнул министр.

Шкарлет обсудил и вопрос вакцинации от COVID-19. "Хочу снова и снова подчеркнуть, что, выбирая прививки, мы выбираем не только собственное здоровье, но и безопасность для всех, кто нас окружает, в том числе и детей, и их родителей тоже", - отметил министр.

 

Теги: #зарплаты #дистанционное_обучение #школы
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