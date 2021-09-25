"Дистанционка" не должна влиять на зарплату учителей - Шкарлет

Учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же, как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании, заявляет министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Как сообщает сайт Министерства образования и науки, об этом Шкарлет заявил во время общения с педагогами, находясь в командировке в Мариуполе.

"Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки", - подчеркнул министр.

Шкарлет обсудил и вопрос вакцинации от COVID-19. "Хочу снова и снова подчеркнуть, что, выбирая прививки, мы выбираем не только собственное здоровье, но и безопасность для всех, кто нас окружает, в том числе и детей, и их родителей тоже", - отметил министр.