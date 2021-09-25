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10:53 25.09.2021

Венедиктова о расследовании падения самолета Ан-26 возле Чугуева: дело за полшага от суда

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Венедиктова о расследовании падения самолета Ан-26 возле Чугуева: дело за полшага от суда

Расследование падения самолета Ан-26 возле Чугуева находится на завершающей стадии и готово к передаче в суд, однако защита экс-командующего Воздушных сил ВСУ затягивает этот процесс, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления. Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования", - написала Венедиктова в Фейсбуке в субботу.

По словам генпрокурора, его адвокаты экс-командующего Воздушных сил затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца.

"20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - отметила она.

Генпрокурор напомнила, что подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе - шесть военных должностных лиц. Это руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как отметила Венедиктова, следствием установлено, что эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с "конвейера" был не предусмотрен Руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть. Нарушен был порядок осуществления летной подготовки курсантов, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом. Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.

"Прокуратура делает все возможное, чтобы все причастные к системным нарушениям, которые привели к авиатрагедии под Харьковом, ответили перед законом. Установление справедливости и надлежащие выводы всех ответственных за безопасность полетов, чтобы не допустить таких катастроф - все, что мы должны сделать в память о тех, кто улетел на АН-26 в вечность 25 сентября 2020", - подытожила Венедиктова.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев - Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

Теги: #расследование #венедиктова #чугуев #авиакатастрофа
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