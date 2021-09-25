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10:22 25.09.2021

Зеленский в годовщину падения самолета Ан-26 возле Чугуева: Украина всегда будет помнить своих героев

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Зеленский в годовщину падения самолета Ан-26 возле Чугуева: Украина всегда будет помнить своих героев

Украина всегда будет помнить своих героев, отмечает президент Украины Владимир Зеленский в годовщину падения самолета возле Чугуева, когда погибло 26 человек.

"Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев", - написал Зеленский в соцсетях в субботу.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев - Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

Органы правопорядка уведомили о подозрении шесть лиц: бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командира воинской части А4104 города Чугуев, двух его заместителей, а также руководителя полетами, управлявшего полетами в день трагедии, 25 сентября 2020 года.

13 мая 2021 года начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок заявил, что причастность шести подозреваемых лиц к падению самолета Ан-26 возле Чугуева, подтверждена.

Начальник следственного отдела ГБР указал, что основной причиной падения самолета Ан-26 было разрешение на взлеты конвейерным способом.

"Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что фактически привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - сказал Приймачок.

 

Теги: #годовщина #чугуев #авиакатастрофа
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