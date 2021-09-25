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09:07 25.09.2021

"Карта" белка-шипа коронавируса помогла ученым определить самые эффективные антитела против него

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"Карта" белка-шипа коронавируса помогла ученым определить самые эффективные антитела против него

Ученые создали подробную карту того, как человеческие антитела связываются с SARS-CoV-2, сообщает Иммунологический институт Ла-Хойи (США).

На "карту" были нанесены сотни антител, полученных из более чем 50 различных организаций по всему миру, и установлено, где именно каждое антитело связывается со спайковым белком SARS-CoV-2.

Специалисты описали нейтрализующую силу или эффективность каждого антитела и сгруппировали их в "сообщества" в зависимости от того, где они соединяются с вирусным белком.

"Исследователи обнаружили три различные группы антител, устойчивых к мутациям в спайковом белке SARS-CoV-2. Эти антитела могут нацеливаться на уязвимые участки спайкового белка, даже когда он мутирует", - говорится в сообщении.

Соответственно, эти группы являются основой для выбора устойчивых коктейлей антител для лечения COVID-19.

Ключевой участок на спайковом белке - домен связывания рецепторов (RBD), и ученым нужно было найти антитела, нацеленные на его консервативные участки, которые настолько важны для жизненного цикла вируса, чтобы он не смог функционировать в случае их мутаций.

"Три из сообществ оказались особенно устойчивыми к мутациям в RBD", - говорится в сообщении.

Теги: #сша #исследования #коронавирус
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