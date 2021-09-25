События

08:17 25.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 2 821 человек, 133 умерло

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 2 821 человек, 133 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 821 человек, 133 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 24 сентября 2021 в Украине зафиксировано 8 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 715, медработников - 157). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 035 человек; летальных случаев - 133; выздоровели – 2 821 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 387 550 человек, выздоровело 2 243 209 человек, летальных случаев - 55 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:07 25.09.2021
"Карта" белка-шипа коронавируса помогла ученым определить самые эффективные антитела против него

"Карта" белка-шипа коронавируса помогла ученым определить самые эффективные антитела против него

08:40 25.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 160 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 160 тыс. человек

01:22 25.09.2021
Вспышки COVID-19 стали регистрироваться в школах США без строгого масочного режима

Вспышки COVID-19 стали регистрироваться в школах США без строгого масочного режима

14:25 24.09.2021
Сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации уже можно на портале "Дия" - Минцифры

Сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации уже можно на портале "Дия" - Минцифры

14:23 24.09.2021
Одной дозой прививки от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов – Кузин

Одной дозой прививки от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов – Кузин

14:14 24.09.2021
Около 89 тыс. учеников с 1 сентября отправились на самоизоляцию – Кузин

Около 89 тыс. учеников с 1 сентября отправились на самоизоляцию – Кузин

13:40 24.09.2021
Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

11:18 24.09.2021
Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19 – Минздрав

Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19 – Минздрав

08:39 24.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

08:30 24.09.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Зеленский видит потенциал Украины в формировании устойчивого снабжения пищевой продукцией

Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана - МИД

Фильм "Плохие дороги" режиссера Ворожбит выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Суд взял под стражу участника незаконной схемы поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн – Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

Китайские ученые синтезировали крахмал из углекислого газа

Региональная "четверка" выступает за безопасность и свободу навигации в Индо-Тихоокеанском регионе - заявление

Лидер КНДР поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

Финдиректор китайской Huawei вылетела из Канады на родину после освобождения, Пекин освободил двух канадцев

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария"

25 сентября: Какой сегодня праздник

Премьер Пакистана призвал к оказанию помощи Афганистану в связи с критической гуманитарной ситуацией

Военные США контактируют с РФ лишь для предотвращения опасных ситуаций - Пентагон

В Харькове госрегистратор незаконно зарегистрировала права собственности на недвижимость стоимостью более 2,7 млн. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА