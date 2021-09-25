События

07:53 25.09.2021

Лидер КНДР поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

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Лидер КНДР поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

КНДР благодарна Китаю за то, что крепнущее сотрудничество и дружба между двумя странами способствует совместному противостоянию вызовам "враждебных сил", говорится в послании северокорейского лидера Ким Чен Ына председателю КНР Си Цзиньпину, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын в своем послании сказал, что ему очень приятно видеть, как товарищеское единство и сотрудничество между КНДР и Китаем неуклонно укрепляются в совместной борьбе в защиту и прославление социализма, одновременно преодолевая злобные вызовы и препятствия со стороны враждебных сил", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что "традиционная дружба между КНДР и Китаем будет развиваться день ото дня и в полной мере продемонстрирует свою непобедимую жизнеспособность благодаря совместным усилиям двух сторон и двух стран".

Он подчеркнул, что поддержка со стороны Китая "является большой силой и мужеством" для партии, правительства и народа КНДР.

Теги: #лидер #сотрудничество #китай #кндр
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