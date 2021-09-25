Военные США контактируют с РФ лишь для предотвращения опасных ситуаций - Пентагон

Контакты военных США и РФ ограничены на законодательном уровне, однако Пентагон поддерживает каналы связи с Россией с целью недопущения опасных ситуаций между сторонами, заявил в пятницу представитель Минобороны США Джон Кирби.

"Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с Россией - с точки зрения политики и закона - в результате агрессивных действий России в Украине. Наша коммуникация с российскими военными ограничиваются чуть более чем десятью случаями взаимодействий, которые сокращают риск неправильных расчетов или способствуют деконфликтации военных операций (США и России - ИФ)", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что такой подход, например, применяется в Сирии.