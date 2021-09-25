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06:05 25.09.2021

Военные США контактируют с РФ лишь для предотвращения опасных ситуаций - Пентагон

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Военные США контактируют с РФ лишь для предотвращения опасных ситуаций - Пентагон

Контакты военных США и РФ ограничены на законодательном уровне, однако Пентагон поддерживает каналы связи с Россией с целью недопущения опасных ситуаций между сторонами, заявил в пятницу представитель Минобороны США Джон Кирби.

"Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с Россией - с точки зрения политики и закона - в результате агрессивных действий России в Украине. Наша коммуникация с российскими военными ограничиваются чуть более чем десятью случаями взаимодействий, которые сокращают риск неправильных расчетов или способствуют деконфликтации военных операций (США и России - ИФ)", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что такой подход, например, применяется в Сирии.

Теги: #сша #пентагон #россия #отношения
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