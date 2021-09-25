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05:01 25.09.2021

В Харькове госрегистратор незаконно зарегистрировала права собственности на недвижимость стоимостью более 2,7 млн. грн

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В Харькове госрегистратор незаконно зарегистрировала права собственности на недвижимость стоимостью более 2,7 млн. грн

В Харькове государственный регистратор незаконно зарегистрировала права собственности на недвижимость общей стоимостью более 2,7 млн. грн и подозревается в злоупотреблении полномочиями с целью получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

"Государственному регистратору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, в марте 2017 года к госрегистратору обратился мужчина с заявлением о государственной регистрации прав на гаражные боксы, которые на правах собственности принадлежали районному учебному спортивно-техническому центру Общества содействия обороне Украины. Хотя заявитель не предоставил никаких правоустанавливающих  документов на эту недвижимость, госрегистратор осуществила регистрацию прав на нее. Ущерб, нанесенный в результате учебному центру оценивается почти в 15 млн. грн.

В апреле того же года подозреваемая аналогичным образом зарегистрировала за тем же мужчиной права собственности на нежилые помещения подвала одного из жилых домов. Ущерб, нанесенный территориальной громаде Харькова, превышает 1,2 млн. грн.

По информации прокуратуры, мужчина, на которого регистрировалась недвижимость, также является подозреваемым в уголовном производстве. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

 

Теги: #недвижимость #мошенничество #харьков
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