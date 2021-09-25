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03:03 25.09.2021

Самолеты РФ пересекли запретную зону учений ВСУ

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Самолеты РФ пересекли запретную зону учений ВСУ

Самолеты из России пересекли запретную зону, которая была зарезервирована для проведения учений Вооруженных сил Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", - сообщается в посте.

В сообщении отмечается, что российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - подчеркнули военные.

Теги: #россия #самолеты #провокация
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