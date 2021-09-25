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02:05 25.09.2021

Тегерану необходимо поторопиться с возобновлением переговоров по иранской ядерной сделке - Госдеп

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Тегерану необходимо поторопиться с возобновлением переговоров по иранской ядерной сделке - Госдеп

Ирану необходимо действовать быстро, если он хочет возобновить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил в интервью межарабскому телеканалу "аль-Арабийя" исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худа.

"Наше обязательство принимать участие - не бессрочное. Потому что в какой-то момент СВПД больше не будет иметь тех преимуществ нераспространения, которые предполагались ранее. Поэтому мы призываем иранцев действовать быстро и встретиться с нами в Вене", - заявил Худ.

"Вы должны спросить иранцев, почему нет прогресса - потому что мы ждем их возвращения в Вену", - добавил Худ в интервью с "Аль-Арабия".

Он также отметил, что в рамках переговоров по ядерной сделке необходимо также обсуждать иранскую программу разработки баллистических ракет и активность его военизированных формирований в регионе.

"Нам необходимо возвратить ядерную программу в сугубо гражданское русло, а также убедиться в том, что мы учли обеспокоенность мирового сообщества", - резюмировал Худ.

Ранее в пятницу глава МИД Ирана Хосейн Амира Абдоллахиана заявил, что Тегеран в самое ближайшее время вернется за стол переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской сделке.

По его словам, это произойдет "очень скоро".

Министр отметил, что Иран рассматривает переговоры как часть дипломатии, однако США, по его мнению, "продолжают посылать противоречивые сигналы".

Теги: #позиция #сша #свпд #иран
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