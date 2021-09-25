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01:22 25.09.2021

Вспышки COVID-19 стали регистрироваться в школах США без строгого масочного режима

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Вспышки COVID-19 стали регистрироваться в школах США без строгого масочного режима

Американские школы, где с начала учебного года не ввели строгий масочный режим, столкнулись со значительным ростом заболеваемости COVID-19, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно данным трех новых исследований, в таких школах случаи заражения COVID-19 среди детей увеличились по меньшей мере вдвое.

Так, в школах штата Аризона, которые начали учебный год без строгого масочного режима, вероятность вспышки COVID-19 была в 3,5 раза выше, чем в школах, где маски носить необходимо.

Исследователи обращают внимание на то, что именно масочный режим играет первостепенное значение для профилактики распространения вируса. Иными эффективными методами считаются вакцинация, тестирование на наличие инфекции и соблюдение социальной дистанции.

Теги: #сша #заболеваемость #коронавирус #школы
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