Вспышки COVID-19 стали регистрироваться в школах США без строгого масочного режима

Американские школы, где с начала учебного года не ввели строгий масочный режим, столкнулись со значительным ростом заболеваемости COVID-19, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно данным трех новых исследований, в таких школах случаи заражения COVID-19 среди детей увеличились по меньшей мере вдвое.

Так, в школах штата Аризона, которые начали учебный год без строгого масочного режима, вероятность вспышки COVID-19 была в 3,5 раза выше, чем в школах, где маски носить необходимо.

Исследователи обращают внимание на то, что именно масочный режим играет первостепенное значение для профилактики распространения вируса. Иными эффективными методами считаются вакцинация, тестирование на наличие инфекции и соблюдение социальной дистанции.