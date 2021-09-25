События

00:02 25.09.2021

Глава Венецианской комиссии попросил у Зеленского текст закона против олигархов

2 мин читать
Глава Венецианской комиссии попросил у Зеленского текст закона против олигархов

В ходе телефонного разговора председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить текст антиолигархического закона.

"Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде Украины инициированного президентом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский в свою очередь поблагодарил главу Венецианской комиссии за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой.

"Мы с командой и в дальнейшем будем продолжать курс на системную трансформацию в государстве", - цитирует президента пресс-служба.

Собеседники констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными – "ни шагу назад в судебной реформе".

Он также отметил, что надо действовать быстро и решительно, "поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет".

Как сообщается, между Зеленским и Букиккио состоялся конструктивный обмен мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования Этического совета, который будет проверять на честность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия - устранены.

Отмечается, что Букиккио также выразил сожаление и соболезнования Зеленскому в связи с покушением на первого помощника президента Сергея Шефира.

Теги: #венецианская_комиссия #олигархи #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:00 24.09.2021
Еврокомиссия приветствует решимость Зеленского побороть влияние олигархов в Украине

Еврокомиссия приветствует решимость Зеленского побороть влияние олигархов в Украине

13:23 24.09.2021
"Евросолидарность" просит ГБР и Офис генпрокурора возбудить уголовные дела по факту препятствования деятельности нардепов при рассмотрении законопроекта о деолигархизации

"Евросолидарность" просит ГБР и Офис генпрокурора возбудить уголовные дела по факту препятствования деятельности нардепов при рассмотрении законопроекта о деолигархизации

12:25 24.09.2021
Гетманцев объяснил, каким образом можно исправить юридическую коллизию в принятом законе об олигархах

Гетманцев объяснил, каким образом можно исправить юридическую коллизию в принятом законе об олигархах

11:49 24.09.2021
Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

11:10 24.09.2021
Глава Минюста надеется на заход международных медиахолдингов после закона об олигархах

Глава Минюста надеется на заход международных медиахолдингов после закона об олигархах

10:33 24.09.2021
ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

15:35 23.09.2021
Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ - Зеленский

Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ - Зеленский

15:28 23.09.2021
Полгода для вступления в силу закона о деолигархизации - это здравый срок для имплементации его норм, считает Арахамия

Полгода для вступления в силу закона о деолигархизации - это здравый срок для имплементации его норм, считает Арахамия

13:54 23.09.2021
Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

12:17 23.09.2021
Рада продлила пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации

Рада продлила пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Зеленский видит потенциал Украины в формировании устойчивого снабжения пищевой продукцией

Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана - МИД

Фильм "Плохие дороги" режиссера Ворожбит выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Суд взял под стражу участника незаконной схемы поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн – Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкие партии завершили предвыборную кампанию

Есть основания полагать, что проводится российская спецоперация по дезинформации и дискредитации Украины – нардеп Безуглая

Покушение на Шефира совершил преступник-профессионал, он был не один - Енин

Парламентская ВСК намерена передать в Интерпол данные о сотнях россиян, которые могли иметь отношения к российской агрессии на востоке Украины – нардеп Безуглая

ВСК Рады, которая занимается материалами по делу "вагнеровцев", состоится через неделю – нардеп Безуглая

Экс-начальника ГУР Бурбу заслушивали в режимном помещении в присутствии членов парламентской ВСК – нардеп Безуглая

Экс-начальник ГУР Бурба дал показания парламентской ВСК, он в безопасности – нардеп Костенко

Финдиректор Huawei пошла на сделку с Минюстом США

Монастырский обсудил пути усовершенствования патрульной полиции с руководителями подразделений

Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА