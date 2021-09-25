Глава Венецианской комиссии попросил у Зеленского текст закона против олигархов

В ходе телефонного разговора председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить текст антиолигархического закона.

"Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде Украины инициированного президентом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский в свою очередь поблагодарил главу Венецианской комиссии за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой.

"Мы с командой и в дальнейшем будем продолжать курс на системную трансформацию в государстве", - цитирует президента пресс-служба.

Собеседники констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными – "ни шагу назад в судебной реформе".

Он также отметил, что надо действовать быстро и решительно, "поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет".

Как сообщается, между Зеленским и Букиккио состоялся конструктивный обмен мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования Этического совета, который будет проверять на честность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия - устранены.

Отмечается, что Букиккио также выразил сожаление и соболезнования Зеленскому в связи с покушением на первого помощника президента Сергея Шефира.