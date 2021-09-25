25 сентября: Какой сегодня праздник

25 сентября празднуют день сбора винограда в Швейцарии и день комикса, день дочери и день тикающих часов, день бабушки в Молдове и день охотничества и рыболовства в США.

Также сегодня всемирный день сновидений и день легких, день математических рассказов, день дерева в Канаде, день молодежи Науру и день вооруженных сил Мозамбика.

Хмельницкий (1431) отмечает день города в последнюю субботу сентября. День основания города не известен, а первое упоминание относится к первой половине 15 века. Польский король Владислав ІІ Ягайло в 1431 году предоставляет верной шляхте привилегии на подольские владения. Так образовался центр торговли на перекрёстке главных торговых путей.

Православная церковь чтит память священномученика Артемона (Автонома).

Также сегодня Всемирный день фармацевта. В 1912 году, во время работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation - FIP).

25 сентября - день симпатии харки во Франции. Праздник был учрежден в 2001 году. Харки - военнослужащие-мусульмане из Алжира, которые выступили на французской стороне во время Алжирской войны 1954-1962 годов. Позже харки стали называть всех алжирских мусульман, которые симпатизировали Франции.

День святого Николая из Флюэ - отшельника, аскета и мистика, покровителя Швейцарии.

В этот день:

1493 - Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

1513 - испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

1818 - английский врач Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1926 - Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю.

1989 - Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным.

По церковному календарю сегодня чтят память святого Автонома Италийского, святого Корнута Никомидийского и святого Иулиана Галатийского. Все трое - раннехристианские мученики, пострадавшие и погибшие за веру при языческой Римской империи.

Приметы и традиции:

На Артемона (так в народе называли святого) следили за поведением змей. Практически повсеместно считалось, что они в этот день перебираются из полей в леса, идут в вертепы и прячутся до самой весны в землю.

В народе замечали: "На Артемона день с ночью равняется, а змеи в спячку впадают". Считалось, что в этот день змеи вереницей в лес ползут. "Артемон змей последний раз на свободу отпускает. А после в норы их зазывает и закрывает в глубинах земли в замок".

С середины августа и до конца февраля открывался сезон охоты на волка, лису и зайца-беляка. И хотя простые люди в этот день боялись идти в лес, охотников это не пугало. Они надевали высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Большое счастье подстрелить в этот день зайца. Считалось, что это знак того, что осенняя охота будет очень удачной.

Еще в этот день собирали рябину. Согласно поверью, срубить рябину – к неприятностям и голоду, то есть лишить себя природных лекарств на всю зиму и оставить птиц без пищи. Хозяйки заготавливали ягоды впрок. Они готовили из рябины вкусные угощения на меду, делали рябиновый квас (прохладительный и противовоспалительный напиток).

Именины: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Ян.