Есть основания полагать, что проводится российская спецоперация по дезинформации и дискредитации Украины – нардеп Безуглая

Есть все основания полагать, что проводится российская спецоперация по дезинформации и дискредитации Украины как государства, заявила руководитель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Есть все основания полагать, что проводится и является актуальной российская спецоперация по дезинформации, которая состоит из многочисленной компоненты, которая задействует украинских и заграничных субъектов. То, каким образом она проводится, на что сориентирована, кто и как принимает в ней участие, и кто является инструментом, активным участником, этому временная следственная комиссия также уделяет внимание и, прогнозировано, будем уделять еще больше. Потому что на данный момент, начиная обрабатывать следующие кейсы (материалов ВСК – ИФ), мы имеем признаки того, что это (российская спецоперация – ИФ) – часть большой картины по дискредитации Украины как государства", – сказала Безуглая на брифинге в пятницу вечером.