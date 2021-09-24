Парламентская ВСК намерена передать в Интерпол данные о сотнях россиян, которые могли иметь отношения к российской агрессии на востоке Украины – нардеп Безуглая

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины, занимающаяся в частности материалами по делу задержания наемников ЧВК "Вагнера", намерена подготовить и передать в Интерпол и другие международные организации данные о сотнях россиян, которые, вероятно, имеют отношения к российской агрессии на востоке Украины, сообщила ее председатель Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Из нового, того, что обрабатывается. Вся та база данных, а по данным оперативного документирования, многие из тех людей причастны к деятельности, к непосредственному участию в агрессии Российской Федерации на востоке Украины… Сейчас бы обсуждаем с советующими органами возможность передачи данных не о 30-ти человека, не о 40-ка, а о сотнях в международные инстанции, в Интерпол", – сказала Безуглая на брифинге в пятницу вечером.

По ее словам, доказательна о вероятной причастности этих людей к преступлениям на Донбассе "помогли собрать, в частности, наши разведчики", а потому временная следственная комиссия ВР "берет на себя миссию для организации и передачи" в Интерпол данных об этих "сотнях разных россиян".

Больше подробностей об этом Безуглая планирует сообщить журналистам, ориентировочно, через неделю, когда состоится очередное заседание парламентской ВСК.

В свою очередь народный депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский отметил, что та картина, которая сегодня складывается, не делает чести украинскому парламенту и дискредитирует саму идею работы временной следственной комиссии. "Невооруженным глазом видно, что комиссия ставит перед собой совсем другие цели – далекие от поиска ответов на те вопросы, которые ставит перед комиссией и перед народными избранниками общество. А именно: кто дал команду на отмену операции и кто виновен в том, что спланированная операция, которая продолжалась не один год, не завершилась успешной реализацией", - цитирует депутата пресс-служба партии.