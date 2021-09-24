ВСК Рады, которая занимается материалами по делу "вагнеровцев", состоится через неделю – нардеп Безуглая

Следующее заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины, которая в частности занимается изучением материалов по делу наемников ЧВК "Вагнера", состоится через неделю, сообщила ее председатель Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Хочу отметить, что на данный момент временная следственная комиссия берет паузу в заседаниях на следующую неделю для обработки тех данных, той информации, обобщения имеющихся материалов. Следующее заседание временной следованной комиссии состоится уже через неделю", – сказала Безуглая на брифинге в пятницу вечером.

В свою очередь народный депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский отметил, что та картина, которая сегодня складывается, не делает чести украинскому парламенту и дискредитирует саму идею работы временной следственной комиссии. "Невооруженным глазом видно, что комиссия ставит перед собой совсем другие цели – далекие от поиска ответов на те вопросы, которые ставит перед комиссией и перед народными избранниками общество. А именно: кто дал команду на отмену операции и кто виновен в том, что спланированная операция, которая продолжалась не один год, не завершилась успешной реализацией", - цитирует депутата пресс-служба партии.