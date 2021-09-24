Финдиректор Huawei пошла на сделку с Минюстом США

Финансовый директор китайской Huawei Technologies Co. Мэн Ваньчжоу пошла на сделку с министерством юстиции США, что позволит ей вернуться в КНР спустя почти три года после ее задержания в Канаде, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, соглашение с Минюстом, которое позднее в пятницу будет рассмотрено судом, требует от Мэн Ваньчжоу признания отдельных нарушений в обмен на отсрочку и дальнейшее прекращение преследования.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог. В Штатах ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Утверждается, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

Минюст США обсуждал возможную сделку с финдиректором Huawei в конце прошлого года, еще при предыдущем президенте страны Дональде Трампе, однако тогда стороны не смогли договориться, поскольку Мэн Ваньчжоу настаивала на своей невиновности, в то время как прокуратура требовала от нее признания вины в нарушении американского законодательства.

После смены президента США, а также сотрудников Минюста эти переговоры возобновились, отмечают источники. По их словам, желание Мэн Ваньчжоу воссоединиться с ее супругом и детьми способствовало соглашению.

Источники WSJ отмечают, что сделка Мэн Ваньчжоу с Минюстом может также привести к освобождению двух канадских граждан - бизнесмена Майкла Спавора и дипломата в отставке Майкла Коврига, задержанных в Китае в 2018 году по обвинению в участии в деятельности, угрожающей безопасности КНР. В Канаде связывают эти аресты с задержанием Мэн Ваньчжоу.