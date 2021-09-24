Монастырский обсудил пути усовершенствования патрульной полиции с руководителями подразделений

Министр внутренних дел Денис Монастырский в ходе встречи в пятницу обсудил с руководящим составом департаментов патрульной полиции всей Украины проблемные вопросы и возможные пути совершенствования патрульной полиции, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Уже сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить патрульным заработные платы, учитывая тот уровень стресса, рисков для жизни и здоровья, нагрузки, с которыми ежедневно сталкиваются полицейские. Моя цель - создать в Украине новые условия работы для полицейских. Начиная от оплаты их труда, завершая тем, как и где они работают. Все, что касается работы полицейского, должна вызывать доверие и уважение", - сказал Монастырский.

Министр также обсудил с руководителями подразделений необходимость обновления и увеличения количества патрульных автомобилей и нагрудных видеорегистраторов.

Руководитель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что патрульная полиция в городах имеет поддержку более 50%. "Нашу работу часто критикуют именно за то, что мы не даем нарушать людям, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль нарушают другие правила и законы. Но мы должны сохранить это доверие. Сейчас мало молодежи соглашается работать в таком бешеном графике как у вас - 24/7. Но вы должны все равно вовремя приезжать на вызовы", - сказал он руководителям департаментов.