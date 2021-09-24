События

19:53 24.09.2021

В 99 странах прошли демонстрации активистов, требующих немедленно принять меры из-за изменений климата - СМИ

2 мин читать
В 99 странах прошли демонстрации активистов, требующих немедленно принять меры из-за изменений климата - СМИ

Несколько сотен тысяч человек в 99 странах мира в пятницу приняли участие в скоординированной серии экологических демонстраций, целью которых было побудить власти действовать незамедлительно в связи с изменениями климата Земли, сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что это первое подобное мероприятие мирового масштаба с начала пандемии COVID-19: его организовали за месяц до COP26 - Конференции ООН по изменению климата 2021 года, которая должна пройти в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года.

Организаторы утверждают, что люди собрались на акции в более чем 1,8 тыс. городов и населенных пунктов в Европе, Африке, Северной и Южной Америке.

В частности, в ФРГ за два дня до выборов в бундестаг на акцию вышли более 100 тыс. человек. Перед ними выступила шведская активистка Грета Тунберг.

"Да, мы должны голосовать, вы должны голосовать, но помните - одного голосования не хватит. Мы должны и впредь выходить на улицы", - сказала она.

В Мексике протестующие вышли к президентской резиденции - Национальному дворцу в Мехико - и потребовали от государственной нефтегазовой компании Pemex представить план по отказу от углеродного топлива. В Бангладеш демонстранты выступали против строительства новых электростанций, работающих на угле или газе. В ЮАР демонстрации организовали в 12 городах в рамках трехдневной "забастовки" с призывом к правительству заменить ископаемое топливо в сфере энергетики. В Лондоне активисты выступали перед зданием парламента.

Позднее экологические акции ожидаются в Канаде, Бразилии и Аргентине.

The Guardian напоминает, что ранее в этом году Межправительственная группа экспертов по изменению климата объявила: для выполнения цели Парижского соглашения по климату от 2015 года - удержать рост мировых температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию - нужно к 2030 году на 50% сократить выбросы парниковых газов. Но в сентябре в ООН сообщили, что заявленные различными странами подобные обязательства приведут лишь к росту выбросов на 16% в следующем десятилетии.

Тем не менее, отмечает газета, недавно власти КНР объявили, что прекратят финансировать строительство вызывающих сильное загрязнение угольных электростанций. США в свою очередь решили в два раза увеличить финансирование экологических программ в странах, уязвимых перед лицом экологического кризиса.

Теги: #климат #протест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 24.09.2021
Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

14:02 24.09.2021
Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне борьбы с изменением климата — СМИ

Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне борьбы с изменением климата — СМИ

09:28 23.09.2021
Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН об изменении климата 1-2 ноября

Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН об изменении климата 1-2 ноября

19:26 18.09.2021
США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу

США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу

20:33 17.09.2021
Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

19:58 17.09.2021
Байден попросил Керри провести переговоры по климату на министерском уровне с РФ, КНР, ФРГ и Индией - Белый дом

Байден попросил Керри провести переговоры по климату на министерском уровне с РФ, КНР, ФРГ и Индией - Белый дом

13:47 15.09.2021
ЕС увеличит климатическое финансирование для третьих стран до EUR25 млрд в год

ЕС увеличит климатическое финансирование для третьих стран до EUR25 млрд в год

13:37 04.09.2021
Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

17:37 03.09.2021
Ковидные ограничения положительно сказались на качестве воздуха на планете в 2020г - метеорологи ООН

Ковидные ограничения положительно сказались на качестве воздуха на планете в 2020г - метеорологи ООН

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Зеленский видит потенциал Украины в формировании устойчивого снабжения пищевой продукцией

Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана - МИД

Фильм "Плохие дороги" режиссера Ворожбит выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Суд взял под стражу участника незаконной схемы поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн – Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-начальник ГУР Бурба дал показания парламентской ВСК, он в безопасности – нардеп Костенко

Финдиректор Huawei пошла на сделку с Минюстом США

Монастырский обсудил пути усовершенствования патрульной полиции с руководителями подразделений

Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

Правоохранители изъяли более 15 килограммов янтаря, 13 мотопомп, оружие и транспорт во время рейдов в Ровенской области

Треть судей Верховного суда не согласна с возвращением в Кассационный суд дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Дела Майдана: Экс-командиру батальона "Беркут" сообщено о подозрении в организации теракта и убийств митингующих

Департамент патрульной полиции остается в структуре Нацполиции Украины – Монастырский

Для участия в борьбе за "Оскар" из драмы "Плохие дороги" вырезали одну часть - режиссер

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА