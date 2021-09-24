Правоохранители изъяли более 15 килограммов янтаря, 13 мотопомп, оружие и транспорт во время рейдов в Ровенской области

Более 15 килограммов янтаря, 13 мотопомп, оружие и транспорт изъято полицейскими во время рейдов 22-24 сентября в Ровенской области.

Как сообщает сайт Национальной полиции Украины, рейды проводились в рамках мероприятий по противодействию и предотвращению незаконной добычи янтаря-сырца, уничтожения лесных массивов в результате противоправной деятельности и предупреждения правонарушений в сфере недропользования в Сарненском и Вараском районах Ровенской области.

К мероприятиям были привлечены силы Главного управления полиции в Ровенской области, оперштаба, работники Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

По результатам проведенных рейдов в течение 22-24 сентября полицейские обнаружили и изъяли 13 мотопомп, орудия незаконного промысла.

Кроме того, во время проведения пяти санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовных производств в Владимирце, Ельне, Антоновке и Жовкине правоохранители изъяли янтарь-сырец различной фракции общим весом 15,31 кг, изделия из него и три единицы оружия.

Все изъятое в рамках досудебного расследования направляться для проведения экспертизы.

Кроме того, временно задержаны незарегистрированные в установленном законодательством порядке девять транспортных средств (мотоциклов и скутеров).

Мероприятия, направленные на выявление и документирование уголовных преступлений, связанных с незаконной добычей янтаря-сырца, выявление каналов его незаконного перемещения и других противоправных сделок с ним продолжаются.