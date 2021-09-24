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19:49 24.09.2021

Треть судей Верховного суда не согласна с возвращением в Кассационный суд дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

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Шестеро из 18-ти членов Большой Палаты Верховного суда, участвовавших в судебном заседании 14 сентября, не согласны с решением о возвращении на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела об обжаловании решения суда от 2017 года относительно обязательств ПриватБанка (Киев) обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн, сообщила пресс-служба ПриватБанка в пятницу.

"Шесть из 18 членов Большой Палаты Верховного суда, участвовавших в судебном заседании 14 сентября, не согласны с возвращением дела на рассмотрение Кассационного гражданского суда и считают, что кассационные жалобы ПриватБанка и Кабмина в этом деле должны быть рассмотрены именно Большой Палатой, о чем выразили отдельные мнения", – говорится в сообщении банка.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее мнение разделяют судьи Верховного суда Виктор Пророк, Дмитрий Гудима, Лариса Рогач, Леонид Лобойко, Константин Пильков и Игорь Ткач.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в Государственную исполнительную службу с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района Киева открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний Суркисов составляет $347,4 млн.

Теги: #суд
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