Для участия в борьбе за "Оскар" из драмы "Плохие дороги" вырезали одну часть - режиссер

Для участия в борьбе за премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук из драмы "Плохие дороги", который номинирован от Украины, вырезали часть фильма, рассказала режиссер Наталья Ворожбит.

"Это болезненный вопрос... Они считали, что эта новелла затягивает фильм, что она темно снята, что она лишняя. Я так не считаю и сейчас. Я как дебютант дала слабину и под давлением согласилась на то, что за границей будет четыре новеллы, а в украинском прокате будет режиссерская версия", - сказала Ворожбит на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По мнению режиссера, из-за того, что вырезана одна из частей, фильм теряет "веру в лучшее".

"Остальные четыре новеллы достаточно жестокие и беспросветные, а в той, которую вырезали, есть свет в конце тоннеля, который необходим зрителю. Фантастические актерские работы. До слез жалко", - добавила она.

Фильм "Плохие дороги" является экранизация одноименной пьесы 2017 года. Согласно синопсису, события фильма, состоящего из четырех новелл (ранее в прокате было 5 новелл), происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года.

Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм "Плохие дороги" режиссера Ворожбит на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

94-я церемония вручения наград премии "Оскар" за достижения в области кинематографа пройдет 27 марта 2022 года.