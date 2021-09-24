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17:58 24.09.2021

Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

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Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

Все днепровские острова, которые расположены в пределах территории города Киева, находятся в собственности общины столицы. Закон запрещает передавать острова в частную собственность. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

«В СМИ появилась информация о том, что остров на Днепре, в районе Оболони, якобы перешел в частную собственность. Городская власть заявляет, что все острова г. Киева находятся в собственности громады столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону», - заявляют в КГГА.

В то же время городские власти обратились к правоохранительным органам с призывом активизировать работу по выявлению и пресечению деятельности «черных регистраторов».

«Что касается гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что приобретает системность работа так называемых «черных регистраторов». Поэтому городская власть обращается к правоохранительным органам активизировать борьбу с «черными регистраторами» и проверить информацию, обнародованную журналистами», - пишет сайт КГГА.

Ранее экс-руководитель столичной полиции, а ныне заместитель Виталия Кличко в КГГА Андрей Крищенко заявил, что обращается к НАБУ с просьбой провести полную и объективную проверку информации, опубликованной журналистами, и обнародовать результаты этой проверки для общественности.

Теги: #киев #кгга #недвижимость #острова
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