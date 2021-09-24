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17:48 24.09.2021

Посольство США в Киеве: Россия несет ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ

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Посольство США в Киеве: Россия несет ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ

Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия, заявило посольство США в Киеве.

"Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной", - говорится в сообщении, обнародованном в Твиттере Посольства США в Киеве в пятницу.

 

Теги: #посольство_сша #рф #обсе
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