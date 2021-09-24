Документация по восстановлению костела Св Николая в Киеве может быть готова к средине октября – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что заключение экспертизы и проектно-сметная документация по восстановлению после пожара костела Святого Николая в Киеве будут готовы в середине октября.

"Со вчерашнего дня стартовала работа инспекции внутри костела... Сейчас проводится техническое обследование конструкций и состояния здания внутри. Какое влияние пожар имел на стены, витражи и тому подобное. Также формируется календарный план мероприятий устранения последствий пожара", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Отмечается, что эксперты исследуют термическое воздействие на конструкции здания памятника, на декоративные элементы скульптуры, стен, крыши и витражные конструкции.

"Результатом будет проект неотложных противоаварийных работ с четко установленной окончательной суммой и ликвидация последствий пожара... Ориентируемся получить заключение экспертизы и проектно-сметную документацию в середине октября. После чего в ближайшее время начнем противоаварийные работы", - заявил министр.

Как сообщалось, вечером 3 сентября в центре Киева загорелся костел Святого Николая. Поздно вечером в этот день пожар был потушен, никто из людей не пострадал. Огонь уничтожил уникальный орган, который размещался в здании.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что на восстановление храма, по предварительным оценкам, понадобится на менее 75 млн грн. По его словам, средства, которые перечисляют представители бизнеса, пойдут именно на противоаварийные работы. Предполагается, что они начнутся в середине октября.

7 сентября Киевско-Житомирский диоцез Римско-католической церкви в Украине призвал немедленно передать пострадавший в пожаре костел Святого Николая по ул. Большой Васильковской, 75 в Киеве в управление прихода.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической громаде.