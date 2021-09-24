Во Львове планируют построить творческий конгресс-центр

Во Львове планируют построить большой конгресс-центр с концертным и выставочным залами, в ближайшее время объявят архитектурный конкурс, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

"У нас есть амбиции построить в Украине большой, мощный конгресс-центр с большим залом, в том числе для концертов, а также залом для выставок современного искусства. Это участок во Львове между ул. Городоцкой и ул. Шевченко. Сейчас мы на этапе объявления архитектурного конкурса", – рассказал он в кулуарах 7-го форума "Дирижеры изменений" компании Deloitte в Украине.

По его словам, проект планируется реализовать путем приватно-публичного партнерства.

"Наша задача – строить здания, которые станут памятниками архитектуры 21-го века", – отметил Садовой.

Как сообщалось, ранее строительство конгресс-холла во Львове анонсировал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, над проектом будут работать совместно государственные, областные власти и инвесторы. Работы планировалось начать уже в 2021 году.