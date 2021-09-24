Фильм "Плохие дороги" режиссера Ворожбит выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

"В 94-й гонке Американской киноакадемии от Украины выдвигается фильм "Плохие дороги" Натальи Ворожбит" - сказал председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк на пресс-конференции по результатам национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины в пятницу в Киеве.

Фильм "Плохие дороги" является экранизация одноименной пьесы 2017 года. Согласно синопсису, события фильма, состоящего из четырех новелл (в прокате было 5 новел), действия которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года.

"Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных", - говорят о фильме автора.

Ранее фильм стал лауреатом награды "Открытие года" Национальной кинопремии "Золотая Юла", а также победителем в категории "Открытие года Национальной кинопремии "Киноколо".

Кроме того, "Плохие дороги" были номинированы в категории "Международная неделя критики" Венецианского кинофестиваля. В украинский прокат фильм вышел 20 мая 2021 года.

Ворожбит является украинским драматургом, режиссером и сценаристом.

Как сценарист она известна по сценарию к украинскому телесериалу "Поймать Кайдана", а также сценариям к фильмам "Киборги" и "Дикое поле".

Кроме того, в национальном отборе также участвовали фильмы: "Отблиск" ("Відблиск" - укр) режиссера Валентина Васяновича (Украина), "Стоп-земля" режисера Екатерины Горностай (Украина), "Носорог" режиссера Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия) и "Почему я жив" режиссера Виллена Новака (Украина, Грузия).

94-я церемония вручения наград премии "Оскар" Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа пройдет 27 марта 2022 года.

Как сообщалось, в 2019 году от Украины на премию "Оскар" был выдвинут фильм Наримана Алиева "Додому" ("Evge"), а в 2020 году - фильм Валентина Васяновича "Атлантида" ("Atlantis").

За время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию "Оскар", однако ни один из них не попал в список номинантов.