Сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации уже можно на портале "Дия" - Минцифры

На портале "Дия" с пятницы, 24 сентября, можно сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации, он будет действовать 365 дней, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Уже почти миллион украинцев сгенерировали свои международные COVID-сертификаты в приложении "Дия". Теперь сгенерировать сертификат можно и на портале "Дия". Так украинцы, которые не имеют ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или "Дия.Подписи", смогут получить сертификат и путешествовать с ним. Ведь украинские COVID-сертификаты в "Дии" официально признаны в ЕС", - цитируется вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кроме того, отмечается, что для пользователей iOS стал доступен "желтый" внутренний COVID-сертификат. Позже ведомство планирует их запустить и для пользователей Android, в настоящее время ожидается подтверждение от Google Play. "Желтый" сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.

"Украина перешла в "желтую" зону эпидемической опасности 23 сентября, но благодаря внедрению" желтых "внутренних COVID-сертификатов бизнес и учебные учреждения смогут продолжить работу. Это сейчас нормальная практика в странах ЕС. Делаем все, чтобы во время карантина бизнес работал, а украинцы могли дальше жить, как и раньше", - прокомментировал Федоров.