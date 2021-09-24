Около 89 тыс. учеников с 1 сентября отправились на самоизоляцию – Кузин

Около 89 тыс. учеников и 3,367 тыс. учителей отправились на самоизоляцию с 1 сентября в связи с тем, что контактировали с больными COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей. Случаи заболеваемости приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7,3 тыс. учеников, а с 1 сентября около 89 тыс. – это те ученики, которые должны были быть на самоизоляции в связи с тем, что контактировали с больным COVID-19",- сказал он.

Кузин добавил, что за четверг на самоизоляцию отправили также 240 учителей и работников, а с 1 сентября – 3,367 тыс.

"Всего в настоящее время на самоизоляции пребывает около 3 тыс. классов. На дистанционной форме работы – 145 учреждений среднего образования, которые в связи с регистрацией случаев коронавируса перевели учебный процесс на дистанционку",- добавил санврач.

Замминистра сообщил, что с 20 сентября учреждения образования будут продолжать работать при условии наличия 80% вакцинированного персонала, по крайней мере, одной дозой вакцины, при наличии действующей справки о тестировании или сертификата выздоровления.

"Ограничения "желтого" уровня не будут распространяться на учреждения дошкольного образования, специализированного образования и 1-4 классы",- добавил Кузин.