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12:58 24.09.2021

Умеренно-теплая погода с ослаблением ветра и осадков ожидается в Украине на выходные

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Умеренно-теплая погода с ослаблением ветра и осадков ожидается в Украине на выходные

В ближайшие сутки ожидается умеренно-теплая погода с ослаблением ветра и осадков - небольшой дождь, в юго-западных, днем и в центральных областях без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на западе отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье Черного моря до 13°; днем 11-16°, в западных и южных областях 15-20°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве - небольшой дождь (днем местами); ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с; температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 сентября самая высокая температура днем была 29,1° в 2015г., самая низкая ночью -2,5° в 1902г.

В воскресенье, 26 сентября, ночью в северных и северо-восточных, днем в восточных областях Украины небольшой дождь, на остальной территории без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13° (в восточных областях 5-10°), днем 13-18°, на юге страны и Закарпатье 18-23°.

В Киеве 26 сентября ночью небольшой дождь, днем без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

24 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 14-19°, в Днепре в пределах Киева 14°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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