СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

Служба безопасности Украины разоблачила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области, полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.

"Сейчас в самопровозглашенной "ДНР" завершается "реформирование" сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР". А "Министерство образования ДНР" возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России", - сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.

"Так, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в самопровозглашенной "ДНР" приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 гг. Основная ее цель - введение в образовательной сфере стандартов РФ. Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция "ДНР" в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал указ №74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой "ДНР", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, представители "ДНР" пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ. Всего в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений "ДНР»", аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тыс.

Так, выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные части Донбасса, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В СБУ подчеркнули, что в одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой "ДНР". Указанным письмом Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко, который многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли российскую аккредитацию).

"СБУ владеет доказательствами, что даже действующий "министр образования ДНР" Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство т.н. "ДНР" ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации оккупированной территории Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомление о подозрении.