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12:17 24.09.2021

Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

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Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

Верховная Рада намерена признать депортированными украинских граждан, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы №2038" в первом чтении проголосовали 294 народных депутата.

Законопроект предлагает внести изменения в законы "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, изменения в законы необходимы для восстановления социальной справедливости и осуществления возмещения морального и материального ущерба, предоставления социальных льгот для людей, пострадавших в результате депортации.

Теги: #рада #депортация #украинцы #польша
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