Жительницу Львовской области приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство

53-летнюю жительницу Львовской области признали в суде виновной в тройном убийстве и приговорили к пожизненному заключению, сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, речь идет об убийстве двух женщин и девочки в одном из населенных пунктов бывшего Сокальского района, совершенных местной жительницей в 2015 году.

В декабре 2015 года подсудимая распивала алкогольные напитки с 28-летней знакомой в ее доме. В процессе 8-летняя дочь хозяйки сделала госте замечание относительно употребления алкоголя, когда ее мать вышла из здания.

Подсудимая разгневалась на замечание и ударила девочку масляным обогревателем. Травма оказалось смертельной. Когда мать девочки вернулась в дом, гостя убила и ее.

На следующее утро она вернулась на место преступления, чтобы убедиться, что ее жертвы мертвы. Покидая дом, женщина увидела соседку покойных, наблюдавшую за подсудимой. Тогда последняя взяла кирпич и с его помощью убила 70-летнюю женщину, чтобы избавиться от свидетеля.

"Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы", - сказано в сообщении прокуратуры.