В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 153 628 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"153 628 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 23 сентября 2021. Одну дозу получили 96 986 человек полностью иммунизированы – 56 642 человека", – сказано в сообщении утром в четверг.

Отмечается, что в течение суток работало 993 мобильные бригады, 3 057 пункта прививки, 349 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 11979985 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.