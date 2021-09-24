События

08:30 24.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составляет 230 млн 567 тыс. 44, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 млн 728 тыс. 496 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 млн 669 тыс. 114 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 684 тыс. 311.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 594 тыс. 803. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 446 тыс. 399 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 308 тыс. 178 заболевших. Скончались 592 тыс. 964 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 21 млн 679 тыс. 702 дозы вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 608,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 109 человек, в Индии - 320, Бразилии - 2 тыс. 766.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:39 24.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

08:15 24.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло

21:51 23.09.2021
В Португалии с октября снимут ограничения на число посетителей ресторанов и мероприятий

В Португалии с октября снимут ограничения на число посетителей ресторанов и мероприятий

18:47 23.09.2021
COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США в сентябре 2019 года - китайские ученые

COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США в сентябре 2019 года - китайские ученые

08:36 23.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 145 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 145 тыс. человек – Минздрав

08:15 23.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 2 305 человек, 123 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 2 305 человек, 123 умерло – Минздрав

06:41 23.09.2021
Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

16:56 22.09.2021
Регионы смогут быстро открывать новые медучреждения для лечения пациентов с COVID-19 – постановление

Регионы смогут быстро открывать новые медучреждения для лечения пациентов с COVID-19 – постановление

09:44 22.09.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 229,5 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 229,5 млн

08:38 22.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 100 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 100 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло

Из Афганистана в Киев прибыл самолет с эвакуированными украинскими гражданами

Суд Лондона не имеет юрисдикции для рассмотрения дела ФГВФЛ против Жеваго как экс-владельца банка "Финансы и Кредит"

В Украину из Кабула вылетел самолет почти со 100 эвакуированными гражданами

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2022 год

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские ьойцы не пострадали

24 сентября: Какой сегодня праздник

Социал-демократы в ФРГ удерживают лидерство перед выборами

Суд избрал меру пресечения судьи райсуда Винницкой области, подозреваемого на взятке

Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол"

В Украине оцифруют рукопись древнего из сохранившихся вертепов

Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

Вашингтон осудил проведение выборов в Госдуму в Грузии, Молдове и Украине

Переговоры по эвакуации украинских граждан из Афганистана продолжались несколько дней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА