В Украине за сутки зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 сентября 2021 в Украине зафиксировано 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 060 человек; летальных случаев - 140; выздоровели – 2 415 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 379 483 человек, выздоровело 2 240 388 человека, летальных случаев - 55 424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.