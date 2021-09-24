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08:08 24.09.2021

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2022 год

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Оборонный бюджет на 2020 год в сумме $768 млрд был одобрен Палатой представителей американского Конгресса 316 голосами против 113.

Из $768 млрд $740 млрд предусмотрены непосредственно на нужды Пентагона, $28 млрд - на министерство энергетики.

Законодатели включили в законопроект поправки, касающиеся новых санкций против газопровода "Северный поток 2", суверенного долга России, а также против ряда российских представителей.

В список из россиян, которым в вину вменяется "нарушение прав человека", попали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель российского избиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и ряд других.

Документ предписывает руководству военными и разведывательными структурами страны четко разъяснить, как они планируют защищаться от террористических угроз, исходящих из Афганистана.

Предлагается также прекратить оказывать поддержку ведомствам Саудовской Аравии, осуществляющим бомбардировки Йемена, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

СМИ, комментируя это предложения, отмечают, что аналогичные меры предлагались Конгрессом ранее, но на них наложил вето президент Дональд Трамп.

Свой вариант оборонного бюджета готовит также Сенат. Законопроекты обеих палат должны быть объединены и после этого поступить на подпись президенту.

Теги: #бюджет #оборона #палата #сша
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