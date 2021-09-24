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06:47 24.09.2021

Социал-демократы в ФРГ удерживают лидерство перед выборами

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Социал-демократическая партия Германия с 25% поддержки избирателей продолжает удерживать лидерство за три дня до выборов, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой "Выборы" для программы телеканала ZDF Politbarometer.

Партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС может рассчитывать на 23% голосов, "Зеленые" - на 16,5%.

Свободная демократическая партия Германии может получить 11% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - 10%, "Левые" - 6%.

Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября.

Теги: #лидерство #опрос #выборы #германия
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