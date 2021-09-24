События

02:43 24.09.2021

Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

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Сотрудники полиции Италии арестовали на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает газета El Pais со ссылкой на его адвоката Гонсало Бойе.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию. Ожидается, что Пучдемон в пятницу предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянским судебным властям предстоит определить, есть ли основания выдавать его Испании.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

На Сардинии у него был запланирован ряд встреч, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии, сообщают СМИ.

В марте этого года Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета трех каталонских евродепутатов, включая Пучдемона.

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Интерфакс-Украина
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