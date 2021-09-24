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02:42 24.09.2021

Вашингтон осудил проведение выборов в Госдуму в Грузии, Молдове и Украине

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Вашингтон осудил проведение выборов в Госдуму в Грузии, Молдове и Украине

В Госдепе США подвергли критике проведение выборов в Государственную Думу России на территориях Грузии, Молдовы и Украины без согласия властей этих стран.

"Мы осуждаем учреждение участков для голосования на территориях Грузии, Молдовы и Украины без их согласия", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в твиттере представителя Госдепа США Неда Прайса.

Он также высказал сожаление в связи с тем, что действия России подрывают свободу, честность и доверие (к выборам).

Ранее на этой неделе Госдепартамент США заявил, что Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств о соблюдении политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями.

Теги: #госдеп #сша #россия #выборы
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