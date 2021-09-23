Геращенко: Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его ближайшего окружения

Основная версия цели обстрела авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира - это политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения", - сказал Геращенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он подчеркнул, что делается все возможное, как и в других преступлениях, чтобы найти убийцу.

"Естественно, что мы не можем говорить, что будет 100-процентный результат, но мы сделаем для этого все возможное", - заверил Геращенко.

По его словам, это преступление готовилось давно.

"Естественно, что киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно. О том, где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит точно также всем известно. Поэтому это преступление готовилось очень серьезно и очень тщательно", - пояснил советник министра внутренних дел Украины.

Геращенко рассказал, что сейчас прочесывают лес, из которого велась стрельба по авто Шефира, с целью найти оружие или какие-то другие зацепки.

"Сейчас взяты уже записи с видеокамер из домов, которые расположены вокруг леса, сам лес - это 430 га, это больше 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывания, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки. Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, кто из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, а и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном", - отметил он.