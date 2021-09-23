Из Афганистана в Киев прибыл самолет с эвакуированными украинскими гражданами

В международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Афганистана, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей, сообщает Министерство обороны Украины.

"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время встречи самолета в аэропорту.

На борту находятся 96 человек, среди которых граждане Украины, а также лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей, лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.

Маляр отметила, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.