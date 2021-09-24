24 сентября: Какой сегодня праздник

24 сентября в мире празднуют День караванщика, Республика Гвинея-Бисау отмечает День независимости, в итальянской Тоскане - открытие Фестиваля ремесел, в земледельческом календаре – Осенины, а у православных - День памяти преподобного Силуана Афонского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня в мире отмечают Международный день караванщика. Это профессиональный праздник всех участников транспортных колонн и судовых караванов. Основан в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA). Отмечается 24 сентября, в день рождения Уильяма Адамса (в 1564 году), известного британского мореплавателя и навигатора, считающегося первым европейцем, достигшим берегов Японии.

Православная церковь чтит память преподобной Феодоры Александрийской, которая при жизни прославилась чрезвычайной красотой и сильным характером. Она была счастлива в браке, но один богатый человек, пораженный красотой Феодоры, начал всячески склонять ее к прелюбодеянию. Юная Феодора долгое время не поддавалась на его уговоры. Тогда богатый человек подкупил одну женщину, чтобы она помогла ему соблазнить юную красавицу. Обманутая девушка изменила своему мужу, но только потом поняла, что она согрешила.

Преподобная, сгорая от стыда, не осталась в Александрии, а решила уйти в монастырь. Чтобы любящий муж не нашел ее, Феодора обрезала волосы и взяла мужское имя. Лишь после ее смерти монахи узнали, что она на самом деле была женщиной. Муж Феодоры, узнав о подвиге жены, и сам принял монашеский постриг.

В народном календаре на житие святой Федора нет и намека. День ее памяти был наполнен сугубо мирским содержанием в виде примет и пословиц, связанных с погодой. В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно, поэтому в народе говорили: "Федорины вечеринки — третья встреча осени". На юге замечали: "На Федору лето кончается, а осень начинается". К дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть на озимые всходы.

В этот день устраивались "капустные вечеринки" — к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе готовили разнообразные блюда из капусты. Старались, чтобы на Федору каждый в семье попробовал этот овощ, чтобы запастись здоровьем, вылечить всякие болезни и разбогатеть.

Приметы:

Сильные всходы озимых — к хорошему урожаю.

Пчелы летают — к поздней зимы.

На Федору лето кончается, осень начинается.

На Федору черная грязь все пути-дороги расквасила.

Запреты:

Нельзя начинать никаких дел на Федору — плохая примета

В этот день запрещено болтать зря, мыть голову, врать и поднимать что-то на дороге.

Именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.

В этот день:

1724 — Основана Парижская фондовая биржа.

1852 — Первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

1869 — На американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами ("черная пятница").

1932 — В Индии право участия в выборах предоставлено касте неприкасаемых.

1941 — Начало "адской осени" или "огненный смерч" — спецоперации НКВД СССР по уничтожению центра оккупированного немцами Киева.

1960 — В США спущен на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз".

1989 — Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею и вернул ему "право быть законным сыном церкви"

1995 — Украина отклонила предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией.

1998 — В Лионе (Франция) впервые проведена трансплантация руки человеку.

2004 — Во время президентской избирательной кампании, в Ивано-Франковске было совершено "яичное покушение" на Виктора Януковича.