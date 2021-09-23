СБУ заблокировала общенациональный канал реализации контрафактных сигарет

Канал масштабной реализации контрафактных табачных изделий, который приносил его владельцам миллионные прибыли, а поддельную продукцию поставляли в большинство регионов Украины, заблокировала Служба безопасности Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, подакцизные сигареты закупали "в черную" у посредников заводов-производителей и хранили на подпольных складах, оборудованных в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Оптовые партии контрафактной продукции реализовывали практически во все регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них.

По данным следствия, "клиентов", преимущественно владельцев малого и среднего бизнеса, злоумышленники находили через специально созданную платформу в мессенджере Telegram. Заказчикам сигареты присылали через сервисы почтовой связи.

В ходе 12 одновременных обысков, проведенных в нескольких регионах Украины, правоохранители изъяли сырье для изготовления табачных изделий и подготовленную к сбыту продукции более чем на 1 млн грн, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, черновую документацию и банковские карточки, по которым проводились расчеты и легализация средств, более 2 млн грн наличными.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и причастные к ней лица. Выясняется ущерб, нанесенный государству, из-за неуплаты налогов от нелегальной торговли подакцизной продукцией.