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17:55 23.09.2021

В Каневе создадут современный парк возле новопостроенного Шевченковского центра

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В Каневе создадут современный парк возле новопостроенного Шевченковского центра

В Каневе Черкасской области, где недавно были закончены строительные работы в Шевченковском культурном центре, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" завершается благоустройство центральной части города.

"Первый шаг мы уже сделали: отстроили Шевченковский культурный центр. Но оставить снаружи все без изменений – это как сделать капремонт в одной комнате, а остальные помещения в квартире оставить в разрухе. Мы же за комплексный подход в любом проекте", - написал в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Он рассказал, что вокруг Шевченковского культурного центра, получившего название Shevchenko HUB, создается современное пространство для отдыха, включающее парк, самую большую в городе детскую площадку и многофункциональные локации для занятий спортом.

Все объекты будущего парка возле Shevchenko HUB будут безбарьерными и приспособленными для людей с инвалидностью.

"Мы вдыхаем жизнь в центр города. Вместо серой обыденности, здесь будет все, что нужно для качественного досуга" - пообещал Скичко.

Shevchenko HUB, строительство которого длилось 36 лет, был достроен в начале сентября благодаря включению объекта в программу "Большое Строительство".

Как сообщалось, в рамках президентской программы "Большое Строительство" в 2021 году стартовала отдельная программа "Большая реставрация", в ходе которой во всех регионах Украины будут восстановлены сотни объектов культурного и исторического наследия.

Теги: #большое_строительство #парк #канев
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